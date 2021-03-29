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Более 400 единиц современной медтехники приобрели для московских онкоцентров

10:39
  • понедельник
  • 29 марта 2021

В столице продолжается внедрение нового стандарта онкологической помощи

Повысить качество диагностики и лечения онкозаболеваний позволит новое оборудование, закупленное для медицинских центров столицы. Самая современная техника поступит в медучреждения в 2021-2023 годах. Это новые КТ, МРТ, маммографы, рентгенодиагностические аппараты, аппараты УЗИ и эндоскопическое оборудование.
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"В Москве продолжается внедрение нового стандарта онкологической помощи, в соответствии с которым внутри каждого округа столицы формируется новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Для оснащения многопрофильных онкологических центров и центров амбулаторной онкопомощи мы закупили 415 единиц медтехники по контрактам жизненного цикла", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Подчеркивается, что бесперебойную работу диагностических аппаратов гарантирует уникальная технология закупок. Поставщики, согласно контрактам жизненного цикла, обязаны обеспечивать работоспособность медтехники от момента установки до конца гарантийного срока.

Новый стандарт оказания онкологической помощи действует в столице с 2019 года. Шесть многопрофильных онкологических центров организованы в Москве на базе крупнейших городских стационаров.

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