Жители Таганрога устроили лодочную переправу через огромную лужу

Лужа образовалась еще в прошлом году

В Таганроге местные жители организовали переправу через лужу на надувной лодке. Об этом сообщили в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram.

"Знаменитая лужа у Чехова, 341 на вечер получила переправу! […] Ближний к РП берег высокий со сходнями, как в Петербурге, противоположный - низкий, с намытой грязью и илом. За несколько месяцев существования лужа приобрела характерные черты рек", - написали в Сети.

Отмечается, что во время дождя уровень воды в луже поднимается до такой степени, что достаточно для гребли. Без осадков вода немного опускается, и грести уже не получается.

"Прокинули трос, перетянули несколько пешеходов. Прохожие и машины останавливались, автобусы сигналили. Судя по реакции, объект имеет привлекательность для туристов; не поэтому ли администрация так медлит?" - сказано в сообщении.

В аккаунте также рассказали, что лужа появилась еще в прошлом году – когда рабочие залили бетоном яму в асфальте, а заодно и решетку канализации.

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