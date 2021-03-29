ФСБ накрыла банду торговцев поддельными COVID-справками

Справки для въезда в Россию покупали иностранцы

В Новосибирской области сотрудники ФСБ накрыли банду, торговавшую фальшивыми медицинскими справками для въезда в Россию. Клиентами аферистов были иностранные граждане.

В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений и больше 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

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