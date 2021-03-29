Наташа Королёва назвала причину разрыва с Игорем Николаевым

Артисты развелись 20 лет назад

Певица Наташа Королёва призналась, почему 20 лет назад развелась со своим первым мужем Игорем Николаевым. Они прожили в браке почти 10 лет.

Артистка заявила, что ее отношения с бывшим мужем складывались "не как у всех". Королёва познакомилась с Николаевым, когда ей было всего 16 лет, и музыкант не сразу начал воспринимать девушку всерьез. Однако со временем он влюбился в юную красавицу, и, когда ей исполнилось 18 лет, они поженились.

Певица призналась, что инициатором развода спустя десять лет брака стала именно она. По ее словам, пара рассталась из-за сложного характера Николаева, передает "Пятый канал".

"Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался", - сказала Королёва.

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