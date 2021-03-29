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Бабушка Барака Обамы умерла в Кении

11:13
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Сара Обама скончалась в возрасте 99 лет

Третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии – Сара Обама – скончалась в Кении в возрасте 99 лет. Бывшему президенту США она приходилась сводной бабушкой, однако Барак Обама к ней всегда тепло относился и называл "бабушкой Сарой".
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В последний раз Обама навещал свою бабушку в деревне Когело в июле 2018 года. Как сообщили ее родственники местной радиостанции CapitalFM, в последнее время "мама Сара" плохо себя чувствовала. Она скончалась в больнице города Кисуму.

"Это правда, она ушла от нас к Богу", - сообщила по телефону ее дочь Марсат Оньянго.

"Символом стойкости и уверенности в себе" кенийских женщин назвал Сару Обаму экс-премьер Кении Раила Одинга. Он заявил, что бабушка воспользовалась успехом внука, чтобы развивать образование для девочек в регионе. "Мама Сара" организовала фонд, который оплачивал обучение сирот.

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