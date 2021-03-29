В России выявили еще 8711 заболевших коронавирусом

Вылечились 7280 человек

В России за минувшие сутки выявили 8711 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4528543.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1612. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 697 человек, в Подмосковье - 595.

Выздоровели за сутки 7280 человек. Скончались 293 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 4146408 человек. Общее число умерших достигло 98033.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 119,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 481518 человек.

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