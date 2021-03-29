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Банк БРИКС предоставил России кредит в 1 миллиард долларов на борьбу с COVID-19

11:31
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Часть средств направится на выплаты медикам

Кредит России на сумму в 1 миллиард долларов одобрил совет директоров Нового банка развития БРИКС. Сумма выделяется по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с COVID-19.

"Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам", - говорится в сообщении пресс-службы НБР.

Подчеркивается, что часть средств будет направлена на обеспечение уже осуществленных стимулирующих выплат медицинскому персоналу, который оказывал помощь больным коронавирусом.

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