Банк БРИКС предоставил России кредит в 1 миллиард долларов на борьбу с COVID-19

Часть средств направится на выплаты медикам

Кредит России на сумму в 1 миллиард долларов одобрил совет директоров Нового банка развития БРИКС. Сумма выделяется по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с COVID-19.

"Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам", - говорится в сообщении пресс-службы НБР.

Подчеркивается, что часть средств будет направлена на обеспечение уже осуществленных стимулирующих выплат медицинскому персоналу, который оказывал помощь больным коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram