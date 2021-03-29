Москвичей предупредили о приближении сезона клещей

Насекомые скоро выйдут из спячки
В скором времени в Москве появятся клещи, предупредил энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров. Он заявил, что насекомые выйдут из спячки, когда в столице полностью растает снег.
"Причем клещи могут появляться неравномерно: то есть там, где снежный покров есть, их еще не будет, однако в то же время в другом, более теплом месте, где снега уже нет, они будут активизироваться", - подчеркнул Захаров.
Он напомнил, что самыми опасными местами, где вероятность встретить клещей наиболее высокая, принято считать леса, кустарники и луга с высокой травой. Однако "подцепить" опасное насекомое можно и в городе, ведь они перемещаются на телах мелких животных.
Чтобы обезопасить себя, Захаров рекомендовал по возвращении с прогулки вытряхивать всю одежду, а по возможности еще и стерилизовать ее, после чего внимательно осмотреть тело на предмет насекомых. Если же клещ все-таки успел прицепиться, то его нельзя его дергать. Лучше использовать специальные наборы, которые продаются в аптеках. С их помощью нужно извлечь клеща, а потом сдать его на анализ, передает "Москва24".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Сергунина: В "Технограде" пройдет серия вебинаров по развитию надпрофессиональных навыков
- Сергунина: Конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдет в Москве
- Как прошла "Ночь театров" в Москве
- Уличным художникам доверят расписать станцию МЦД
- Собянин: Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19