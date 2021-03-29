Москвичей предупредили о приближении сезона клещей

Насекомые скоро выйдут из спячки

В скором времени в Москве появятся клещи, предупредил энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров. Он заявил, что насекомые выйдут из спячки, когда в столице полностью растает снег.

"Причем клещи могут появляться неравномерно: то есть там, где снежный покров есть, их еще не будет, однако в то же время в другом, более теплом месте, где снега уже нет, они будут активизироваться", - подчеркнул Захаров.

Он напомнил, что самыми опасными местами, где вероятность встретить клещей наиболее высокая, принято считать леса, кустарники и луга с высокой травой. Однако "подцепить" опасное насекомое можно и в городе, ведь они перемещаются на телах мелких животных.

Чтобы обезопасить себя, Захаров рекомендовал по возвращении с прогулки вытряхивать всю одежду, а по возможности еще и стерилизовать ее, после чего внимательно осмотреть тело на предмет насекомых. Если же клещ все-таки успел прицепиться, то его нельзя его дергать. Лучше использовать специальные наборы, которые продаются в аптеках. С их помощью нужно извлечь клеща, а потом сдать его на анализ, передает "Москва24".

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