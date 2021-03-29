Шепелев показал фото возлюбленной после родов

Недавно телеведущий стал отцом во второй раз
Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам о том, что после рождения сына его поздравляют практически везде: в магазинах, на заправках, в кафе. Телеведущий признался, что им с его возлюбленной Екатериной Тулуповой решение завести малыша далось "легко и, в общем-то, беззаботно".
Шепелев признался, что они с Тулуповой оба хотели ребенка, однако решение все-таки было за возлюбленной шоумена. Он отметил, что время оказалось наиболее благоприятным, к тому же, у обоих влюбленных уже есть опыт родительства.
"Я осознаю, что за внешней беззаботностью ее „да“ стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость — решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь!" - признался ведущий.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Наташа Королёва назвала причину разрыва с Игорем Николаевым
- Озвучена сумма коммунальных платежей в замке Галкина и Пугачёвой
- Сергей Жигунов тайно женился на "копии Заворотнюк"
- Сильно постаревший Юрий Николаев встретился с дочкой Юлии Началовой
- "Нет, я не развожусь": Тодоренко рассказала, почему сменила имидж