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Шепелев показал фото возлюбленной после родов

12:21
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Недавно телеведущий стал отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам о том, что после рождения сына его поздравляют практически везде: в магазинах, на заправках, в кафе. Телеведущий признался, что им с его возлюбленной Екатериной Тулуповой решение завести малыша далось "легко и, в общем-то, беззаботно".

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
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Шепелев признался, что они с Тулуповой оба хотели ребенка, однако решение все-таки было за возлюбленной шоумена. Он отметил, что время оказалось наиболее благоприятным, к тому же, у обоих влюбленных уже есть опыт родительства.

"Я осознаю, что за внешней беззаботностью ее „да“ стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость — решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь!" - признался ведущий.

 

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