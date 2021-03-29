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Российские подлодки отстрелялись торпедами в Черном море

12:07
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Стрельба велась из подводного положения

Российские подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" отстрелялись торпедами в Черном море. Цель имитировал один из малых противолодочных кораблей Черноморского флота.
Названа "самая смертоносная" российская подлодка

"Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Великий Новгород" Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения", - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Перед стрельбами субмарины перебазировались на полигон боевой подготовки и погрузились на заданную глубину. Насколько эффективно было применено оружие, станет известно после того, как военные получат данные о наведении торпед на цель, передает РИА Новости. Как отмечается в сообщении ЧФ, после стрельб катер-торпедолов достал из воды торпеды, которые не имели боевой части.

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