Заявивший о выдвижении в Госдуму Нифантьев откажется от депутатской зарплаты в пользу москвичей

На его зарплату можно будет много всего сделать

Зарплаты депутатов Госдумы резко контрастируют с доходами рядовых граждан, которые за них голосуют. На это указал член Общественной палаты Евгений Нифантьев. Сам он готов отказаться от зарплаты депутата, если пройдет в Госдуму.

"Если это все произойдет, то тогда, по моим подсчетам, за 5 лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная, − сказал Нифантьев, заметив, что на эти деньги можно установить около 20 хоккейных коробок или, например, около 500 уличных тренажёров.

При этом жители Москвы сами решат, как распорядиться его зарплатой.

Нифантьев отметил, что разрыв между заработком россиян и доходами депутатов составляет 10-12 раз. Объяснить это важностью работы или ее сложностью невозможно, тем более что парламентарии обеспечены полным пансионом, указал общественник.

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