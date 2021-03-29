ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в первые теплые дни

12:24
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Жители столицы массово вышли на прогулки

Жителей столицы предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. Москвичи обрадовались весенней погоде и в минувшие выходные массово вышли на прогулки – что может способствовать распространению инфекции.
Ограничения из-за коронавируса могут снять в России к концу лета

"Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно", - заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Медик ответил на вопрос, может ли быть всплеск по коронавирусу после первых теплых выходных.

Врач считает, что заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20%. Повлияли ли прогулки на распространение коронавируса в столице, станет ясно примерно через 2 недели, приводит комментарий Малышева РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.