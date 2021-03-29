Москвичей предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в первые теплые дни

Жители столицы массово вышли на прогулки

Жителей столицы предупредили о возможном росте заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. Москвичи обрадовались весенней погоде и в минувшие выходные массово вышли на прогулки – что может способствовать распространению инфекции.

"Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно", - заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Медик ответил на вопрос, может ли быть всплеск по коронавирусу после первых теплых выходных.

Врач считает, что заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20%. Повлияли ли прогулки на распространение коронавируса в столице, станет ясно примерно через 2 недели, приводит комментарий Малышева РИА Новости.

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