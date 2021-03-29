Эллу Памфилову вновь избрали главой ЦИК

Она озвучила главные задачи комиссии

Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии ещё на пять лет. Её заместителем вновь будет Николай Булаев, передает "ТВ Центр".

Такое решение члены ЦИК приняли в понедельник на первом заседании в новом составе. Телеграмму участникам направил Владимир Путин. Он отметил, что Центризбирком задал высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на соблюдении законов и внедрении передовых технологий.

Памфилова пообещала продолжить курс на открытость и прозрачность процесса голосования. Другой важной задачей она считает повышение доверия граждан к избирательной системе.

"Почивать на лаврах не собираюсь. Нам с вами предстоит, может быть, одна из сложнейших кампаний в нашей новой истории. Вместе, я думаю, мы будем работать так, чтобы нам было не стыдно, и чтобы избиратели нас поддерживали в том, что мы делаем. Спасибо огромное", - заявила Элла Памфилова.

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