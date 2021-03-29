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Эллу Памфилову вновь избрали главой ЦИК

14:41
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Она озвучила главные задачи комиссии

Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии ещё на пять лет. Её заместителем вновь будет Николай Булаев, передает "ТВ Центр".
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Такое решение члены ЦИК приняли в понедельник на первом заседании в новом составе. Телеграмму участникам направил Владимир Путин. Он отметил, что Центризбирком задал высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на соблюдении законов и внедрении передовых технологий.

Памфилова пообещала продолжить курс на открытость и прозрачность процесса голосования. Другой важной задачей она считает повышение доверия граждан к избирательной системе.

"Почивать на лаврах не собираюсь. Нам с вами предстоит, может быть, одна из сложнейших кампаний в нашей новой истории. Вместе, я думаю, мы будем работать так, чтобы нам было не стыдно, и чтобы избиратели нас поддерживали в том, что мы делаем. Спасибо огромное", - заявила Элла Памфилова. 

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