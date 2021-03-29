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Мишустин поручил расширить туристический кешбэк для учащихся

14:52
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Когда изменения могут вступить в силу?

Школьники и студенты должны иметь возможность воспользоваться программой туристического кешбэка уже летом. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".
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О том, что программа должна быть расширена, на минувшей неделе говорил президент. Кроме того, для учащихся она будет действовать круглый год.

Глава правительства также поручил упростить порядок получения льготных кредитов самозанятыми. Поддержка будет оказана и небольшим компаниям в IT сфере. Ещё одна важная тема - организация летнего оздоровительного отдыха для детей.

"Крайне важно, чтобы наши морские здравницы могли принять ребят и из других регионов, ведь в прошлом году дети отдыхали только в тех местах, где проживают непосредственно. Не работали и палаточные лагеря. В этом году возобновим их деятельность. Но в каждом субъекте Российской Федерации будут принимать решения об их открытии в зависимости от эпидемиологической ситуации. Региональные власти должны получить все необходимые предписания санитарных врачей по организации детского отдыха в этом году", - заявил Мишустин.

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