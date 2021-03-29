Собянин рассказал об открытии сразу двух реконструированных поликлиник

Медучреждения обновляют по так называемому "московскому стандарту"

Две поликлиники открылись после капитального ремонта в Москве. Одна из них в Кузьминках, а другая в районе Котловка, где в понедельник побывал мэр Сергей Собянин. В медицинских учреждениях заменили инженерные системы, а также установили новое оборудование, в том числе и такое, которого там никогда раньше не было.

Это здание на улице Ремизова построили еще в 60-х. Здесь лечатся и проходят обследование около 30 тысяч жителей района Котловка. В 2020-м в филиале городской поликлиники №22 началась масштабная реконструкция. Поменяли двери и окна, обновили все инженерные системы, поставили новые лифты. Сергей Собянин оценил итоги работ.

"У нас целый ряд новаций. Во-первых, это полная реконструкция старого корпуса, самого физически изношенного. Благоустройство. Внешний фасад. Внутренняя отделка совершенно новая и современная. Логистика для пациентов и врачей совершенно другая. Полная замена оборудования, ну и, я надеюсь, что врачей и специалистов здесь будет полный комплект", - отметил Собянин.

В этой поликлинике ведут приём врачи общей практики, офтальмолог, хирург, уролог, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, эндокринолог. Работают кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики. Все медицинское оборудование во время ремонта поменяли. Закупили все, что необходимо для качественных обследований: рентгенографический комплекс, три аппарата УЗИ, маммограф. Но самое важное - теперь в филиале есть современный зал ЛФК, оснащенный уникальным оборудованием для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесших тяжелые операции или инсульт. Современные тренажеры позволяют восстанавливаться намного быстрее.

Не придётся далеко ходить и жителям Кузьминок. Сегодня после завершения реконструкции в режиме видеоконференции там тоже был открыт обновленный филиал, правда, уже Детской городской поликлиники №48.

"Рядом с вами мы заканчиваем еще и взрослую поликлинику, я надеюсь, в апреле ремонтные работы там тоже закончатся, и она тоже в скором времени примет своих пациентов, так что в Кузьминках будет хорошая современная поликлиника. Поздравляю вас!" – сказал Собянин.

Поликлиники обновляют по так называемому "московскому стандарту". Комфортная зона ожидания, удобные рабочие места врачей, минимум очередей в коридорах и специальные фильтр-боксы, которые позволяют разделить потоки здоровых пациентов и заболевших, тем самым предупредив распространение инфекции. Новые жизненные реалии диктуют и новые стандарты медицины.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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