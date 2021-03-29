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В Москве втрое увеличат число парковочных мест для резидентов

15:06
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Как подать заявку на оформление таких мест?

В Москве появится в три раза больше парковочных мест для резидентов. Сейчас их в городе около 300, но уже со следующего месяца их количество возрастет до 500, а к концу года - до тысячи, передает "ТВ Центр".

Так, с 5 апреля для владельцев разрешений новые места выделят на 29 улицах. В список попали самые загруженные кварталы столицы, где местным жителям труднее всего припарковать свои машины.

"Подать заявку на оформление таких мест достаточно просто - необходимо отправить адрес необходимого места по почте резидент@мос.ру. Мы обязательно рассмотрим все обращения, тем более, что сейчас их поступило более 250 штук. И организуем места по тем адресам, где это будет возможно", - рассказала начальник управления развития парковочного пространства Департамента транспорта Москвы Мария Майорова.

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