В Москве втрое увеличат число парковочных мест для резидентов

Как подать заявку на оформление таких мест?

В Москве появится в три раза больше парковочных мест для резидентов. Сейчас их в городе около 300, но уже со следующего месяца их количество возрастет до 500, а к концу года - до тысячи, передает "ТВ Центр".

Так, с 5 апреля для владельцев разрешений новые места выделят на 29 улицах. В список попали самые загруженные кварталы столицы, где местным жителям труднее всего припарковать свои машины.

"Подать заявку на оформление таких мест достаточно просто - необходимо отправить адрес необходимого места по почте резидент@мос.ру. Мы обязательно рассмотрим все обращения, тем более, что сейчас их поступило более 250 штук. И организуем места по тем адресам, где это будет возможно", - рассказала начальник управления развития парковочного пространства Департамента транспорта Москвы Мария Майорова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram