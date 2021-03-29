Тысяча бездомных животных из приюта в Новой Москве может оказаться на улице

Почему возникла подобная ситуация?

Приют для бездомных животных "Счастливый друг" в Новой Москве под угрозой выселения. Здесь не только кормят, но и лечат, и прививают собак и кошек. А волонтёры создали все условия, чтобы постояльцам было комфортно, и они никому не мешали. Но местные жители всё равно оказались недовольны таким соседством. Скоро срок аренды истекает и продлевать его, похоже, не будут.

Этот собачий концерт начинается, как только на территории приюта появляется человек. Кто-то из здешних постояльцев лает от злости - от того, что им просто нужно внимание. Многие здесь выросли, получили воспитание и больше всего на свете четвероногие хотят обрести дом.

В "Счастливом друге" выхаживают и потом выпускают в природу даже диких животных. Но это, скорее, исключения: основные обитатели – больше тысячи собак, которых сотрудники по договору с местными властями отлавливают в округе. Затем животные проходят строгий карантин, им делают прививки, стерилизуют. В месяц удается пристроить в среднем 200 собак.

Друзьями эти собаки оказались далеко не для всех людей. Приют Светланы Комиссаровой в Нижних Мнёвниках в 2018-м сожгли. Кто? Неизвестно. Владелица срочно начала искать новое место. Собственник земли в Юрово предложил аренду. Сотрудники приюта своими силами ликвидировали здесь свалку, проложили дорогу и провели электричество. Казалось, уцелевшим в огне собакам, наконец, повезло: землю пообещали надолго. Но все оказалась не столь радужно.

"К нам поступило обращение администрации Краснопахорской с предложением настоятельным расторгнуть с ними договор. Проблема в том, что там местные жители жалуются. Соответственно, они обращались в администрацию", - сообщил представитель собственника земли.

По словам Светланы, жители деревни, откуда якобы поступают жалобы, приходят сюда в качестве волонтеров. Еще в 2018 году с подачи Минэкономразвития был принят закон, который приравнял приюты к ветеринарным клиникам. Согласно юридической норме, их можно размещать только в черте населенных пунктов. Получается замкнутый круг: в поселениях собаки мешают людям, а держать животных в лесу нельзя – это земли сельхозназначения.

"Приюты по закону должны располагаться на земельных участках, имеющих вид разрешенного использования "Земли для приютов". Но таких участков физически просто не существует – они должны создаваться", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев.

По закону собаки принадлежат населенным пунктам, в которых их отловили. Если собственник земли не изменит своего решения, приют будет должен выпустить животных в деревни, которые расположены поблизости. И 1000 голодных бездомных псов, скорее всего, не сделает жизнь поселений ни спокойней, ни безопасней.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram