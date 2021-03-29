В Москве арестован мужчина, склонявший детей к смертельно опасному руфингу

Возбуждено уголовное дело

Манипулировал подростками, давил на психику и склонял к смертельно опасным занятиям. В Москве арестован мужчина, который уговаривал школьников гулять по крышам и свешиваться вниз головой. Своих жертв он находил в интернете. Следствие пытается установить, скольких детей он заставил рисковать жизнью. Но уже сейчас известно о причастности к нескольким уголовным делам.

Этого мужчину зовут Никита Лебедев. Подозреваемому 32 года. Первый вопрос, который ему задали на допросе: откуда у него увлечение высотой. Зачем он в интернете искал таких же единомышленников, желающих рисковать жизнью.

Его делом занимались сотрудники управления "К" МВД России. Их специализация - преступления в сфере высоких технологий. В том числе в интернете, где, как, казалось бы, и полная анонимность, и чувство вседозволенности. Однако Никиту Лебедева нашли и задержали.

"Следователями был изучен большой массив информации, связанный с уголовными делами за последние пять лет. Следователи считают, что Лебедев через социальную сеть, используя три разные учётные записи, призывал участвовать детей в распространённой среди молодёжи субкультуре руфинг", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Руфинг - это когда молодёжь гуляет по крышам домов, высоких зданий и сооружений. Крайне опасное увлечение, потому что есть огромный риск сорваться и погибнуть. "Кирилл Афанасьев", "Никита Абрамов" и даже "Светлана Расхожева" - под этими именами, как сейчас считают следователи, в интернете общался Никита Лебедев. В мобильном телефоне задержанного множество переписок. Лебедев убеждает 11-летнего мальчика свеситься по пояс из окна. Мол, это очень круто смотрится. В качестве примера отсылает фотографии, что нужно сделать. Подросток отвечает отказом. Но Лебедев предлагает деньги. Таким увлечением, якобы, можно хорошо заработать. Тысячу или две тысячи за одну фотосессию.

"Злоумышленник манипулировал сознанием несовершеннолетних, используя особые приёмы психологического воздействия. Мужчина требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки, обещая моментальное денежное вознаграждение", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В телефоне сохранено множество фотографий и видеороликов, которые делали подростки, поддавшись на уговоры. Родители наверняка бы ужаснулись, если бы узнали, чем занимаются их дети. В полиции и Следственном комитете пока не приводят данных, погиб ли кто-то из людей, общавшихся с Лебедевым. Однако отмечается, что выйти на подозреваемого удалось в ходе расследования сразу 13 уголовных дел. В отношении задержанного возбуждено ещё одно - покушение на убийство.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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