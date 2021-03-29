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Московское метро зазвучит по-новому

15:19
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Определены финалисты конкурса на озвучивание объявлений в поездах столичной подземки

Завершился конкурс, в котором желающие озвучивали объявления, которые пассажиры слышат каждый день. Лучшие участники добрались до финала. Правда, претендентов на победу оказалось больше, чем планировалось. Что им предстоит теперь?

Высокие и низкие. Загадочные и энергичные. Эти разные голоса объединяет желание их обладателей зазвучать в столичной подземке. Среди жюри - педагоги по технике речи и, конечно же, действующие дикторы метрополитена.

Всем знакомые фразы "Осторожно, двери закрываются!" звучат безостановочно. Но у каждого по-своему.

"Одним из критериев нашего отбора был, естественно, и, в первую очередь, живой голос, неформальный, который бы заинтересовал и не позволял нашим пассажирам погружаться в спячку", - рассказал диктор Московского метрополитена Алексей Россошанский.

​С такими конкурсантами заснуть точно не получится. У каждого своя история. Иногда очень трогательная.

Филипп Садовый с детства увлекается историей метро и знает о подземке много интересных фактов. Ирина Дергунова участие в конкурсе считает подарком к 30-летию. До сих пор удивляется стечению обстоятельств. Ведь о проекте она случайно узнала в самой подземке.

"Мы получили больше чем 800 заявок на участие. И, конечно же, отбор был действительно сложным. Но победители и финалисты получат невероятные призы", - рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Финалистов оказалось в два раза больше, чем планировалось. В итоге, десять москвичей пройдут обучение на курсе "Техника речи" в медиашколе. И только потом голос лучшего студента зазвучит в столичной подземке.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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