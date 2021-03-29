В Историческом музее покажут подлинники гравюр Альбрехта Дюрера

На выставке представят более 120 работ художника

В Историческом музее впервые покажут подлинники гравюр Альбрехта Дюрера из Пинакотеки в Брешии - одной из самых известных галерей Европы, передает "ТВ Центр".

"Меланхолия", "Адам и Ева", "Блудный сын". Более 120 подлинных работ великого немца эпохи Возрождения. По ним можно проследить, как Дюрер оттачивал технику, доводя её до совершенства. Мастеру удавалось передать эмоции и состояние человека без ярких красок и полутонов, одними лишь чёрными штрихами.

Также на выставке представлены дневники художника, а в оформлении залов использовали оттенки металлов - как аллюзию на технику по меди, в которой работал гравер. Зритель сможет погрузиться в атмосферу старинного Нюрнберга - родного города Дюрера.

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