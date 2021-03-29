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В Историческом музее покажут подлинники гравюр Альбрехта Дюрера

15:26
  • понедельник
  • 29 марта 2021

На выставке представят более 120 работ художника

В Историческом музее впервые покажут подлинники гравюр Альбрехта Дюрера из Пинакотеки в Брешии - одной из самых известных галерей Европы, передает "ТВ Центр".

"Меланхолия", "Адам и Ева", "Блудный сын". Более 120 подлинных работ великого немца эпохи Возрождения. По ним можно проследить, как Дюрер оттачивал технику, доводя её до совершенства. Мастеру удавалось передать эмоции и состояние человека без ярких красок и полутонов, одними лишь чёрными штрихами.

Также на выставке представлены дневники художника, а в оформлении залов использовали оттенки металлов - как аллюзию на технику по меди, в которой работал гравер. Зритель сможет погрузиться в атмосферу старинного Нюрнберга - родного города Дюрера.

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Выставка гравюр Альбрехта Дюрера
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера
Подлинник гравюр Альбрехта Дюрера
Подлинник гравюр Альбрехта Дюрера
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера
Выставка гравюр Альбрехта Дюрера
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