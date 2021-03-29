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Путин не планирует созваниваться с Зеленским

12:54
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Последний раз они говорили в прошлом году

У Владимира Путина нет в планах разговора с Владимиром Зеленским. Об это сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - заявил пресс-секретарь Путина. Его слова передает "Интерфакс".

Последний раз, согласно сайту Кремля, Владимир Путин и Владимир Зеленский разговаривали 26 июля прошлого года.  Тогда лидеры двух стран говорили о ситуации вокруг Донбасса и пандемии коронавируса.

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