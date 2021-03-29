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В Кремле назвали условия для нормализации отношений с США

13:00
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Президент пока не встречался с российским послом в Вашингтоне

Владимир Путин пока не встречался с послом России в США Анатолием Антоновым. В Кремле сейчас анализируют действия американской администрации. На основе этого анализа будет выстраиваться линия отношений Москвы с Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Сейчас проводится анализ, ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить, но, безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию", - заявил представитель Кремля.

Посол России был вызван из Вашингтона в Москву после того, как президент США Джо Байден грубо высказался о России и ее руководстве. Анатолий Антонов прибыл в Москву 21 марта. По словам посла, цель консультаций в МИД и других ведомствах - понять, что нужно сделать для того, чтобы российско-американские отношения "не упали в пропасть", передает ТАСС.

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