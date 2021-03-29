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"Живу в гармонии": Лариса Долина объяснила нежелание выходить замуж

13:32
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Певица нашла себя

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что не хочет еще раз выходить замуж. За плечами певицы три брака.

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Сейчас долина не замужем, при этом артистка вовсю наслаждается жизнью: она записывает новые песни, дает концерты и выступает на корпоративах. Певица призналась, что больше не хочет связывать себя узами брака.

"Замуж я не хочу! Хочу отдохнуть. Я свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно!" - заявила звезда.

Дочь артистки Ангелина поддержала решение мамы и отметила, что сейчас Долина наконец нашла себя и перестала ориентироваться на партнеров.

Первым мужем Ларисы Долиной стал музыкант Анатолий Миончинский. В браке у них родилась дочь Ангелина, с которой после развода отец перестал общаться по решению звезды. Вторым мужем певицы оказался бас-гитарист Виктор Митязов, вместе они прожили 11 лет. В третий Долина вышла замуж за продюсера Илью Спицына. Пара рассталась спустя 20 лет после слухов о многочисленных изменах мужа, который был младше певицы на 13 лет.

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