"Живу в гармонии": Лариса Долина объяснила нежелание выходить замуж

Певица нашла себя

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что не хочет еще раз выходить замуж. За плечами певицы три брака.

Сейчас долина не замужем, при этом артистка вовсю наслаждается жизнью: она записывает новые песни, дает концерты и выступает на корпоративах. Певица призналась, что больше не хочет связывать себя узами брака.

"Замуж я не хочу! Хочу отдохнуть. Я свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно!" - заявила звезда.

Дочь артистки Ангелина поддержала решение мамы и отметила, что сейчас Долина наконец нашла себя и перестала ориентироваться на партнеров.

Первым мужем Ларисы Долиной стал музыкант Анатолий Миончинский. В браке у них родилась дочь Ангелина, с которой после развода отец перестал общаться по решению звезды. Вторым мужем певицы оказался бас-гитарист Виктор Митязов, вместе они прожили 11 лет. В третий Долина вышла замуж за продюсера Илью Спицына. Пара рассталась спустя 20 лет после слухов о многочисленных изменах мужа, который был младше певицы на 13 лет.

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