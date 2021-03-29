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Депутат МГД Козлов: В квартирах москвичей бесплатно установят 500 тыс. новых электросчетчиков

14:02
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Парламентарий предупредил москвичей о мошенниках

В квартирах москвичей бесплатно заменят неисправные или старые приборы учета электроэнергии, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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"Точный учет расходования ресурсов важен для москвичей. Это позволяет ответственно подходить и к потреблению ресурсов, а соответственно - экономить деньги. Поэтому своевременная замена счетчиков - это процедура, которую пропускать нельзя. С июля 2020 года ответственность за установку счетчиков электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту, и сейчас предприятие организует замену приборов там, где это необходимо", - заявил парламентарий.

По его словам, до конца года в столице установят 500 тысяч новых приборов. При этом замене подлежат счетчики, срок службы которых превысил 30 лет. Их поменяют на многотарифные модели. Депутат призвал москвичей внимательно отнестись к процедуре.

"Я прошу москвичей заранее уточнить график замены приборов по своему дому. Поквартальный график уже готов, его можно посмотреть на сайте Мосэнергосбыта, в личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении. Кроме того, всю информацию по замене приборов разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. Работы по замене счетчиков будут проводить сразу во всем доме. Лучше выяснить, в каком квартале вам предстоит замена и спланировать визит специалистов заранее", - отметил Козлов.

Он подчеркнул, что все работы будут проводиться абсолютно бесплатно, и предупредил жителей о возможном появлении мошенников, которые могут попытаться заработать на этом. "Будьте внимательны: нужно опасаться мошенников, которые, пользуясь моментом, могут попытаться навязать ненужные услуги. Все работы по замене счетчиков проводятся бесплатно и никаких дополнительных услуг рабочие предприятия вам предлагать не должны", - добавил парламентарий.

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