Песков назвал главное научное достижение минувшего года

О достижениях шла речь на заседании оргкомитета премии "За верность науке"

Дмитрий Песков назвал самое важное научное достижение минувшего года. По мнению пресс-секретаря президента России, это изобретение вакцины от коронавируса.

"Наверное, вакцина", - ответил журналистам представитель Кремля на брифинге по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии "За верность науке".

В августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи. В октябре прошлого года одобрение Минздрава получила разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – этот препарат назвали "Эпиваккорона". Вакцина "Ковивак", созданная в Центре имени Чумакова, прошла регистрацию в октябре 2020 года, напоминает ТАСС.

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