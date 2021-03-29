Песков рассказал о шутках Путина

В Кремле любят пошутить

Дмитрий Песков в преддверии 1 апреля рассказал о шутках в администрации Кремля. Пресс-секретарь президента признался, что глава государства частенько подшучивает над ним.

По словам Пескова, в администрации Кремля есть место для шуток. При этом шутят там "по-человечески".

Песков также отметил, что лично над ним глава государства подшучивает постоянно, передает РИА Новости.

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