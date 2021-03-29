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Власти Таганрога заинтересовались лужей "с характерными чертами реки"

14:39
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Люди переплывают через улицу на лодке

Администрация Таганрога заинтересовалась видео, в котором местные жители переправляются через огромную лужу на надувной лодке. Власти города пообещали рассмотреть вопрос об организации ливневой канализации в районе лужи.
Жители Таганрога устроили лодочную переправу через огромную лужу

Ранее в Instagram появилось видео, в котором жители Таганрога показали, как на лодке переплывают лужу на улице Чехова. Отмечается, что в сильный дождь лужу даже можно переплыть на веслах. Отмечается, что за время существования "лужа приобрела характерные черты реки".

В администрации города признали, что в указанном районе ливневая канализация отсутствует.

"Для решения вопроса водоотведения необходимо строительство новой сети ливневой канализации протяженностью порядка 130-150 метров с отводом ливневых вод в городской коллектор в районе улицы Сызранова. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении администрации Таганрога", - передает РИА Новости слова представителя администрации Таганрога.

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Жители Таганрога переплывают лужу на надувной лодке
Жители Таганрога переплывают лужу на надувной лодке
Жители Таганрога
Жители Таганрога
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