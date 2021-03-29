Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген

Причиной конфликта стала личная неприязнь

Несколько таксистов устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген. По данным столичного управления МВД, один человек погиб.

Кроме того, пострадали еще два человека. Один из них был госпитализирован в больницу.

Как сообщили в полиции, конфликт произошел на почве личной неприязни. Сейчас полиция устанавливает всех участников потасовки, пишет агентство "Москва".

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