Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген

Причиной конфликта стала личная неприязнь
Несколько таксистов устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген. По данным столичного управления МВД, один человек погиб.
Кроме того, пострадали еще два человека. Один из них был госпитализирован в больницу.
Как сообщили в полиции, конфликт произошел на почве личной неприязни. Сейчас полиция устанавливает всех участников потасовки, пишет агентство "Москва".
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram