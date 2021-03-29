Путин подписал указ о весеннем призыве

Призывать на срочную службу начнут с 1 апреля

Указ о весеннем призыве в армию подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек", - говорится в документе.

Ранее в Главном организационно-мобилизационном Управлении Генштаба ВС России сообщили, что в этом году весенний призыв пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности. С призывниками общались по телефону или по видеосвязи. На призывные комиссии вызывались только граждане, подлежащие призыву на военную службу.

Транспорт, на котором призывников доставляют к месту службы, подвергается регулярной санитарной обработке, во время перевозки соблюдается социальная дистанция. Кроме того, новобранцы, которые не успели до отправления пройти вакцинацию, могут получить прививку от COVID-19 в воинской части.

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