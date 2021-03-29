В Китае панды подрались из-за самок (видео)

Кто из самцов в итоге вышел победителем, осталось за кадром

Неожиданные кадры пришли из Китая. Сотрудники заповедника сняли на видео драку обычно неторопливых и дружелюбных панд. В схватке участвовали два самца, передает "ТВ Центр".

Они ожесточенно кусались и царапали друг друга, а в завершение битвы кубарем скатились вниз. Соперники сражались за внимание самок. Те удобно устроились на ветках деревьев и наблюдали за дуэлью свысока. У панд сейчас брачный сезон.

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