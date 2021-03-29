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Борющуюся с раком Заворотнюк разыскивают приставы

15:08
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Звезда задолжала 80 тысяч

Анастасия Заворотнюк долгое время не показывалась на публике из-за серьезного заболевания. За это время "потерять" актрису успели не только поклонники, но и судебные приставы.
Дочь Заворотнюк захотела уехать из России

Ранее у артистки уже возникали проблемы с приставами – Заворотнюк долгое время не могла выплатить большой кредит. Деньги она брала в долларах, но после резкого изменения курса валюты сумма сильно увеличилась. Оплатить задолженность актриса сумела уже после того, как узнала об онкологии.

Сейчас Заворотнюк снова оказалась "в долгах", но с гораздо меньшей суммой. Звезде нужно выплатить порядка 80 тысяч рублей налогов. Одно исполнительное производство возбуждено пару недель назад, другое тянется еще с прошлого года, передает СтарХит.

Весной 2019 года появились слухи о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Её семья не распространяется на эту тему, но известно, что у Заворотнюк был диагностирован рак мозга. Актриса долгое время не появлялась на публике, а родные стараются не обсуждать ее состояние.

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