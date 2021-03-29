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Кремль предупредил об угрозе опасного силового сценария в Донбассе

14:45
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Напряженность на юго-востоке Украины беспокоит Москву

Рост напряженности на юго-востоке Украины вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Песс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об угрозе эскалации в регионе.
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29 марта командование Вооруженных сил Украины и власти самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили друг друга в нарушении перемирия. Как в ВСУ, так и и ЛНР заявили о множественных обстрелах своих позиций за последние двое суток.

По словам Дмитрия Пескова, провокации со стороны украинских силовиков и нынешнее обострение ситуации в Донбассе чреваты "чрезвычайно опасным силовым сценарием". В Кремле и ранее заявляли, что получают данные о повышении напряженности на линии соприкосновения, а также предупреждали о возможных провокациях, передает РИА Новости.

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