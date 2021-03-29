Россиянка получила 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Дело рассматривалось в закрытом режиме

Как говорится в сообщении городского суда Севастополя, гражданка России была признана виновной в шпионаже и приговорена к 12 годам колонии общего режима.

В суде уточнили, что речь идет об уроженке Бахчисарая 1955 года рождения - было установлено, что она сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Согласно данным правоохранительных органов, женщина собирала информацию об авиационном полке Черноморского флота, составляющую государственную тайну.

Дело было рассмотрено в закрытом режиме. Источник ТАСС уточняет, что имя осужденной - Галина Довгополая.

О ее задержании стало известно еще в ноябре 2019 года. Для следственных действий подсудимую несколько раз привозили в СИЗО в Москве.

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