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В Кремле рассмотрят приглашение Байдена Путину на саммит по климату

15:16
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Сначала оно должно поступить по официальным каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в минувшую пятницу сообщения о том, что Джо Байден направил приглашение Владимиру Путину принять участие в саммите по климату.

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"Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

Песков при этом отметил, что ему пока не известно, было ли приглашение отправлено по официальным каналам, добавив, что обязательно поинтересуется этим вопросом.

Как уточнил пресс-секретарь, теме климата глава государства уделяет большое внимание, Россия в этом аспекте занимает последовательную позицию.

Ранее в Белом доме подтвердили факт приглашения - ожидается, что в онлайн-переговорах примут участие 40 мировых лидеров. Предположительные сроки проведения мероприятия - 22-23 апреля.

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