Зеленский решил заработать на вакцинации от коронавируса

Президент Украины также потребовал ввести паспорта вакцинации

Частные клиники на Украине до конца года начнут делать платные прививки от коронавируса. В офисе Владимира Зеленского заявили, что препарата от COVID-19 хватит всем желающим. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что такая практика поможет быстрее получить препарат записавшимся на вакцинацию, но не желающим долго дожидаться своей очереди.

"В этом году также начнется вакцинация в частных клиниках. Наряду с бесплатной прививкой получать дозу вакцины смогут те, чья очередь еще не подошла", — приводит слова Мендель "Укринформ".

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В Незалежную поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Сам глава государства тем временем потребовал разработать систему "паспортов вакцинации". По словам Зеленского, такие паспорта уже разрабатывают западные страны – и Украине надо срочно заняться этим вопросом.

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