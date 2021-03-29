Счетная палата предложила выплачивать пособия семьям без детей

Это может помочь снизить бедность в России, считает глава ведомства Алексей Кудрин

Счетная палата предложила правительству распространить меры социальной поддержки на новые категории граждан. Как сообщил в понедельник глава ведомства Алексей Кудрин, пособия стоит выплачивать семьям без детей.

"В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", - сказал он в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин объяснил, что Счетная палата провела анализ действующих мер поддержки, а также возможность их увеличения.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

По его словам, если распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, то даже в этом случае не всегда семья сможет выйти из зоны бедности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram