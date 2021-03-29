Стали известны детали готовящихся переговоров Путина, Макрона и Меркель

Это не будет мероприятием "нормандской четверки"

Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, согласование совместной видеоконференции с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона продолжаются.

"Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что эта онлайн-встреча не рассматривается как мероприятие "нормандской четверки", но тема конфликта в Донбассе так или иначе будет фигурировать в повестке. Намерены лидеры России, Германии и Франции обсудить и ряд других вопросов. Каких именно, Песков не уточнил.

"Когда все будет окончательно понятно, мы вам сообщим", - сказал он журналистам.

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