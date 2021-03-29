Фильм российского режиссера стал лидером проката в США

Бюджет картины составил 16 миллионов долларов

На минувшей неделе лидером по киносборам в Соединенных Штатах стал фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера, передает агентство Reuters.

Бюджет картины составил 16 миллионов долларов, а за первые дни она собрала в США 6,7 миллиона (в мире в целом - 11,7 миллиона долларов). Аналитики агентства назвали старт "не звездным, но солидным" - особенно если учитывать тот факт, что американский кинопрокат пока только восстанавливается после коронавирусных ограничений.

"Никто" рассказывает историю ведущего заурядную жизнь мужчины, у которого, однако, есть мрачный секрет - в прошлом он был наемным убийцей. В какой-то момент ему приходится вспоминать все свои навыки, чтобы противостоять местному криминальному авторитету.

Снялись в ленте такие актеры, как Боб Оденкерк, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль.

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