Басков рассказал, как Монсеррат Кабалье била его палкой

Гуманными методы оперной дивы сложно назвать

Николай Басков признался, что во время работы с Монсеррат Кабалье оперная дива "воспитывала" его и иногда даже била палкой.

Артист подчеркнул, что за годы дружбы Кабалье раскрыла в нем мощный потенциал, но ее методы не отличались гуманностью. Знаменитая исполнительница могла себе позволить даже ударить российского певца.

"Вот у меня был педагог так педагог! Она меня даже палкой била! Монсеррат уже было тяжело, она передвигалась с тростью. И когда у меня не включались правильно диафрагменные косые мышцы, но она подходила, брала свою палку и мне вот так, прямо в это место, под диафрагму. И говорила все время по-английски: "Чем думаем? Где твой мозг?". Она была очень строгая", - рассказал Басков.

Также он вспомнил, что однажды из-за пробок опоздал на репетицию на четверть часа. Тогда Кабалье все отменила, не взирая на то, что все уже собрались. Таким образом она хотела научить артиста самодисциплине.

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