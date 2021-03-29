ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Басков рассказал, как Монсеррат Кабалье била его палкой

15:42
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Гуманными методы оперной дивы сложно назвать

Николай Басков признался, что во время работы с Монсеррат Кабалье оперная дива "воспитывала" его и иногда даже била палкой.

Борющуюся с раком Заворотнюк разыскивают приставы
"Живу в гармонии": Лариса Долина объяснила нежелание выходить замуж

Артист подчеркнул, что за годы дружбы Кабалье раскрыла в нем мощный потенциал, но ее методы не отличались гуманностью. Знаменитая исполнительница могла себе позволить даже ударить российского певца.

"Вот у меня был педагог так педагог! Она меня даже палкой била! Монсеррат уже было тяжело, она передвигалась с тростью. И когда у меня не включались правильно диафрагменные косые мышцы, но она подходила, брала свою палку и мне вот так, прямо в это место, под диафрагму. И говорила все время по-английски: "Чем думаем? Где твой мозг?". Она была очень строгая", - рассказал Басков.

Также он вспомнил, что однажды из-за пробок опоздал на репетицию на четверть часа. Тогда Кабалье все отменила, не взирая на то, что все уже собрались. Таким образом она хотела научить артиста самодисциплине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Николай Басков и Монсеррат Кабалье
Николай Басков и Монсеррат Кабалье
Николай Басков
Николай Басков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.