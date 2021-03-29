Минздрав начал регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Препарат предотвращает тяжелое течение COVID-19

Министерство здравоохранения России начал регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Подана заявка на регистрацию была в конце февраля, клинические испытания с участием 150 добровольцев начались в январе.

"В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение", - сказал Кузнецов агентству ТАСС.

Препарат представляет собой первый компонент "Спутника V". Он формирует иммунитет на несколько месяцев и предотвращает тяжелое течение COVID-19.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что лайт-вакцина станет компромиссом между продолжительностью действия препарата и необходимостью сбить пик заболеваемости COVID-19 и смертности. Как уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ориентирован "Спутник Лайт" в основном на внешние рынки.

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