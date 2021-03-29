В России мошенники стали наживаться на мошенниках

Некоторые злоумышленники уже стали жертвами своих "коллег"

Российские мошенники вышли на новый уровень и стали обманывать своих "коллег"-кардеров. Для этого они используют сайты, на которых предлагают продать базы данных банковских карт. При этом никаких баз данных на самом деле не существует.

Отмечается, что желающий купить конфиденциальную информацию должен внести в криптокошелек депозит в размере 50 долларов. Однако в результате неудачливый покупатель не только не получает желаемого, но также лишается денег и учетной записи.

"Кто-то пытается нажиться на кардерах. За месяц в России появляется несколько десятков таких сайтов", - рассказал ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

По словам руководителя отдела исследований киберпреступности Group-IB Дмитрия Шестакова, подобный обман стал возможным после закрытия нескольких крупных теневых площадок по продаже данных. Злоумышленники стали искать новые ресурсы и сами стали жертвами фишинга, передает "КоммерсантЪ".

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