Снятый с мели контейнеровоз вновь заблокировал Суэцкий канал

Судно развернуло ветром

Контейнеровоз Ever Given, с трудом снятый с мели в Суэцком канале, вновь развернуло поперек движения. Причиной стал сильный ветер, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала.

Как сообщает агентство, несмотря на изменение позиции судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится.

Ранее египетские власти сообщили, что операция по разблокированию Суэцкого канала благополучно завершена. "Сегодня египтянам удалось положить конец кризису с судном Ever Given в Суэцком канале, несмотря на множество технических трудностей, сопровождавших этот процесс", – написал в Twitter президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта. Сдвинуть его удалось только 29 марта с помощью 17 буксиров.

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