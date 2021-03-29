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Очевидцы рассказали о вооруженном нападении в ярославском госуниверситете

16:15
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Неизвестный ранил студента

Вооруженный ножом мужчина в понедельник ворвался в здание ярославского госуниверситета. Неизвестный успел ранить одного из студентов юридического факультета.

"Сотрудники вуза скрутили его (преступника) до приезда полиции", - рассказали очевидцы порталу "Ярославль онлайн" (76.RU).

В пресс-службе регионального управления МВД "Интерфаксу" рассказали, что сообщение из университета поступило в 13:40. Там отметили, что на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии и полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

"Декан факультета пока не в курсе произошедшего. Будем выяснять, что произошло", - сообщила изданию 76.RU начальник управления по маркетинговой и коммуникационной политике ЯрГУ имени Демидова Юлия Цофина.

О состоянии потерпевшего пока не сообщается. Мотивы нападавшего неизвестны. На опубликованных в Сети очевидцами фото видна кровь у здания университета.

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