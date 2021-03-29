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Путин обсудил с Совбезом работу в сфере природопользования

16:02
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Тема эта крайне важна, подчеркнул президент

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности президент России Владимир Путин предложил обсудить меры по совершенствованию контроля в области природопользования.

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"Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, с практической точки зрения", - подчеркнул глава государства (цитата по РИА "Новости").

По словам Путина, отдельно необходимо затронуть тему, связанную с обеспечением правопорядка, в целом же соответствующая проблематика постоянно находится в поле зрения правительства и администрации президента.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы борьбы с организованной преступностью. Глава государства, в частности, предложил участникам совещания затронуть особо чувствительные аспекты этого направления деятельности.

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