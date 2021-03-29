Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

Подготовлен проект постановления правительства

Как следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа, Министерство сельского хозяйства России подготовило проект постановления правительства страны по размеру субсидий производителям подсолнечного масла и сахара.

В тексте сказано, что на возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года планируется направлять трансферты ‎из расчета 10 рублей на 1 литр. При этом предприятия розничной торговли должны реализовывать продукт по цене ‎не выше 95 рублей за литр.

Расчет для производителей белого сахара - 5 рублей на один килограмм (при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей за килограмм).

В декабре 2020 года власти объявили комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Речь, в частности, шла о закреплении предельных оптовых и розничных цен в формате: 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице на сахар, 95 рублей и 110 рублей соответственно - на подсолнечное масло.

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