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Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

16:24
  • понедельник
  • 29 марта 2021

Подготовлен проект постановления правительства

Как следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа, Министерство сельского хозяйства России подготовило проект постановления правительства страны по размеру субсидий производителям подсолнечного масла и сахара.
Минпромторг заявил о сохранении цен на сахар и масло

В тексте сказано, что на возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года планируется направлять трансферты ‎из расчета 10 рублей на 1 литр. При этом предприятия розничной торговли должны реализовывать продукт по цене ‎не выше 95 рублей за литр.

Расчет для производителей белого сахара - 5 рублей на один килограмм (при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей за килограмм).

В декабре 2020 года власти объявили комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Речь, в частности, шла о закреплении предельных оптовых и розничных цен в формате: 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице на сахар, 95 рублей и 110 рублей соответственно - на подсолнечное масло.

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