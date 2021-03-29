В Чехии выявили новый штамм коронавируса

Специалисты утверждают, что он не опаснее британского

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 8711 новых случаев. Выздоровели 7280 человек. Самый надежный способ обезопасить себя и близких - вакцинироваться. Прививочная кампания идёт по стране. Сегодня начинаются первые поставки в регионы третьего отечественного препарата "КовиВак", разработанного центром имени Чумакова.

Процедура вполне обычная и ничем не отличается от прививки от гриппа. Профилактические советы после укола - стандартные. Зато теперь можно наконец-то почувствовать себя защищённее и перестать бояться. Для сотрудников детского сада в Красноармейске возможность провакцинироваться максимально актуальна. Подвергать риску здоровья маленьких детей не хочется. Собственно, как и болеть самим.

"Решение приняла легко, быстро. Шла с позитивным настроем. Не боялась абсолютно! Потому что, на самом деле, больше присутствует страх заболеть. И всех жителей города призываю делать прививку! К этому вопросу нужно отнестись очень ответственно. Чем быстрее мы это всё сделаем, тем быстрее выработаем коллективный иммунитет и победим коронавирус!" - уверена Светлана.

Сейчас в России привиться можно тремя препаратами - накануне в гражданский оборот поступила вакцина научного центра имени Чумакова. Так что есть возможность выбора. Определиться - какая именно из существующих отечественных разработок подходит конкретному человеку - помогут врачи. Вячеслав коронавирусом переболел относительно легко - вместе с женой отлежались дома. А вот маму пришлось госпитализировать в больницу. Повторения того ужаса не хочет. Вопроса прививаться или нет, даже не стояло. "Решили привиться, потому что много плюсов в этом. Укольчик небольшой! Это не больно! Давайте все на прививку!" – сказал он.

Вирус коварен. Предсказать, как именно человек его перенесёт и с какими последствиями столкнётся, невозможно. Гораздо проще сделать прививку и не рисковать собственным здоровьем, в том числе благодаря масштабной прививочной кампании, которая развёрнута во всех регионах - в стране уже заметно снизилась заболеваемость. В этой больнице во Владивостоке даже сократили количество коек с 450 до 300. Необходимость вакцинации уже не кажется преувеличенной.

Сегодня национальный исследовательский центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию облегчённой версии "Спутника V". Название - соответствующее - "Спутник Лайт". Вакцина будет однокомпонентная, то есть сходить на прививку нужно будет всего один раз. После укола организм сформирует иммунитет от коронавируса на четыре месяца.

Пока в России успешно проводится прививочная кампания, Европа задыхается под гнётом ограничительных мер. Во многих странах началась уже третья волна пандемии. Брюссель всё чаще сталкивается со шквалом критики из-за медленного внедрения вакцины. Всё чаще звучат призывы обратиться за помощью к России. Тем более официальные препараты, которыми сейчас прививаются европейцы, всё чаще дают сбой. В Чехии сотрудники одной из лабораторий обнаружили новый штамм коронавируса.

"Наша лаборатория обнаружила ранее не описанную мутацию белка-"шипа". К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - заявили ученые.

Специалисты утверждают, что новый штамм не опаснее обнаруженного ранее британского. Впрочем, пока исследования продолжаются. Ясно одно: вирус мутирует. Следовательно, спасти ситуацию может только систематизированная вакцинация. А вот с этим на Европейском континенте - явные проблемы.

Александра Сергомасова, Алексей Платонов, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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