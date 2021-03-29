Вице-премьер рассказал, когда исчезнут коммунальные квартиры

На решение этого вопроса потребуется некоторое время

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время интервью в программе "Познер" на Первом канале ответил на вопрос, когда в стране каждый человек будет жить отдельно в своей или съемной квартире.

"Думаю, больший объем коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры - либо в аренду, либо в собственность - будет решен к 2030 году", - ответил заместитель председателя правительства.

Ранее Хуснуллин отмечал, что, согласно действующим планам, к 2030 году в России должно быть построено более 1 миллиарда квадратных метров жилья. Как при этом сказано в тексте нацпроекта "Жилье и городская среда", ежегодно в России должны улучшаться жилищные условия 5 миллионов семей.

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