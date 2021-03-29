Собянин отметил темпы реализации программы реконструкции поликлиник

В понедельник мэр Москвы открыл два медучреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл две поликлиники после комплексной реконструкции. Одну в Кузьминках - в режиме видеоконференции, а другую - в районе Котловка - осмотрел лично. В четырёхэтажном здании установили новейшее медицинское оборудование. Для пациентов созданы комфортные зоны пребывания, а для персонала сделали уютные комнаты отдыха. Также благоустроили и прилегающую территорию.

С первого взгляда сложно и представить, что попал в медицинское учреждение. Автоматические двери словно в фешенебельном отеле: мягкий свет, современная отделка и улыбающийся персонал, который всегда ответит на интересующий вопрос. Так теперь выглядит городская поликлиника в районе Котловка, которая открылась после капитального ремонта.

"Обещали полтора года, а сделали за год. Так вообще красиво. Чистенько. Главное, чтобы было много аппаратуры для диагностики. Потому что приходится ездить в разные поликлиники. И это не очень удобно", - заявила посетитель филиала №4 поликлиники №22 Людмила Баулина.

В четырёхэтажном здании из первоначального только стены. Всё остальное абсолютно новое. Менее чем за год строители сделали перепланировку, переложили все коммуникации и обновили внутреннюю отделку под стать современным стандартам.

"Это полная реконструкция старого корпуса, самого изношенного. Благоустройство, внешний фасад и внутренняя отделка совершенно новая и современная. Логистика для пациентов и врачей - совершенно другая. Полная замена оборудования. Я надеюсь, что врачей и специалистов здесь будет полный комплект. Так как мы и договаривались, что это как минимум 8 специальностей, которые будут принимать пациентов и им меньше надо будет тратить времени на поездки в центральную клинику, что тоже очень важно", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В коридорах просторно, уютно и светло. На стенах - интуитивно понятные указатели с расположением кабинетов врачей. Логистика посетителей устроена так, чтобы исключить скопление людей и очереди. Для специалистов теперь созданы самые приятные условия для комфортной работы с пациентами. Обновлены не только мебель, но и всё оборудование. Появились диагностические аппараты, которых раньше в поликлиниках никогда не было. Они не только упрощают работу докторов, но и позволяют поставить более точные диагнозы и правильно назначить лечение.

"У нас появился новый бодиплетизмограф. Появился зал ЛФК. У нас добавились дополнительно два аппарата УЗИ экспертного класса", - заявил заведующий филиалом №4 поликлиники №22 Святослав Дмитриев.

Новая техника помогает поставить на ноги и вернуть к нормальной жизни пациентов даже после серьёзных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Все эти новшества являются частью реализации программы "Мой район", которая призвана сделать каждый уголок города удобным для жизни.

"Рядом с вами мы заканчиваем еще и взрослую поликлинику, я надеюсь, в апреле ремонтные работы там тоже закончатся, в скором времени она примет своих пациентов, так что в Кузьминках будет хорошая современная поликлиника. Поздравляю вас!" - сказал Собянин.

Эти слова мэр по видеоконференции адресовал врачам детской поликлиники в Кузьминках. Там тоже после реконструкции было открыто современное медицинское учреждение. Для десятков тысяч маленьких пациентов поездка к врачу теперь занимает всего несколько минут. Как и все остальные здания, оно выполнено в едином городском стандарте.

Илья Данильцев, Андрей Булычов, Станислав Ильин и Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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