В Минтруде назвали средний размер пенсии в России

За пять лет эта сумма выросла

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, выступая на круглом столе в Совете Федерации, сообщила, что на 1 января 2021 года средний размер пенсии по России составил 15744 рубля, передает ТАСС.

Как уточнила замглавы Минтруда, на 1 января 2016-го показатель был на уровне 12673 рублей.

Уровень пенсионного обеспечения, напомнила Баталина, не может быть ниже прожиточного минимума: гражданин получает социальную доплату, если пенсия оказывается ниже этой планки. На 1 января 2021 года получали доплату 6,2 миллиона пенсионеров.

Уточняется также, что с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram