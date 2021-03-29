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В Минтруде назвали средний размер пенсии в России

16:59
  • понедельник
  • 29 марта 2021

За пять лет эта сумма выросла

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, выступая на круглом столе в Совете Федерации, сообщила, что на 1 января 2021 года средний размер пенсии по России составил 15744 рубля, передает ТАСС.
Правительство проиндексирует социальные пенсии на 3,4%

Как уточнила замглавы Минтруда, на 1 января 2016-го показатель был на уровне 12673 рублей.

Уровень пенсионного обеспечения, напомнила Баталина, не может быть ниже прожиточного минимума: гражданин получает социальную доплату, если пенсия оказывается ниже этой планки. На 1 января 2021 года получали доплату 6,2 миллиона пенсионеров.

Уточняется также, что с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3%.

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