"Мама еще в форме": Кристина Асмус исполнила акробатический трюк

Подписчики предложили актрисе подработать каскадером
Актриса Кристина Асмус показала видео с тренировки, во время которой она исполнила акробатический трюк.
"Мама сходила в зал, мама вспомнила молодость, мама еще в форме", - подписала кадры артистка.
В детстве Асмус занималась спортивной гимнастикой до 15 лет. Она является кандидатом в мастера спорта.
Подписчики актрисы пришли восторг от нового видео:
- Мама может работать в кино еще и каскадером.
- И тут я афигела.
- Обожаю Асмус. Она крутая, стильная, спортивная.
Напомним, в прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым. В браке у них появилась на свет дочь Анастасия. Девочке сейчас семь лет.
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