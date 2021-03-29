"Мама еще в форме": Кристина Асмус исполнила акробатический трюк

Подписчики предложили актрисе подработать каскадером

Актриса Кристина Асмус показала видео с тренировки, во время которой она исполнила акробатический трюк.

"Мама сходила в зал, мама вспомнила молодость, мама еще в форме", - подписала кадры артистка.

В детстве Асмус занималась спортивной гимнастикой до 15 лет. Она является кандидатом в мастера спорта.

Подписчики актрисы пришли восторг от нового видео:

- Мама может работать в кино еще и каскадером. - И тут я афигела. - Обожаю Асмус. Она крутая, стильная, спортивная.

Напомним, в прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым. В браке у них появилась на свет дочь Анастасия. Девочке сейчас семь лет.

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